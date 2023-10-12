Литва планирует реализовать проекты по восстановлению Украины на 1 млн евро

Правительство Литвы одобрило реализацию трех новых проектов по восстановлению Украины, на которые выделят почти 1 млн евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Вильнюс собирается реализовать:

- трехлетний проект "Цифровой 3D-инструмент территориального планирования для органов самоуправления Украины", стоимость которого составляет 426 тысяч евро;

- проект "Оборудование здания детского сада в Бородянке и благоустройство внешней инфраструктуры" стоимостью 500 тысяч евро, который будет реализован за пять месяцев;

- ремонт школы в Снигиревке за 68 тысяч евро, который начнется через шесть месяцев.



Канцлер правительства Литвы Гедре Бальчитите заявила, что сейчас готовят долгосрочную концепцию, которая поможет не обременять правительство каждым конкретным проектом, а приоритет будет отдаваться тем проектам, в которых Вильнюс может сделать эффективный вклад.

"Проекты, которые реализует Литва, очень хорошо оцениваются ею самой, Украиной и партнерами, потому что мы действительно делаем дела на местах, они движутся, есть успех, они открываются, дети ходят в детский сад или будут ходить в школу, поэтому все эти работы действительно очень ощутимы", – заявила она.

Ранее Литва построила мобильный городок для 36 семей стоимостью 940 тысяч евро в Бородянке, восстановила детский сад в Ирпене за 4,9 млн евро, провела реконструкцию Бородянского лицея и реализовала другие проекты на 7,9 млн евро.

Перед этим сообщалось, что в расходы бюджета на 2024 год в Литве планируют включить поддержку Украины на сумму 340 миллионов евро.

Ранее Украина получила от Литвы второй мощный силовой автотрансформатор в рамках сотрудничества и помощи в восстановлении энергосистемы.