Литва планує виділити 340 млн євро на допомогу Україні у 2024 році

До видатків бюджету на 2024 рік у Литві планують включити підтримку України на суму 340 мільйонів євро.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю BNS заявила прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте, повідомляє LRT.

За її словами, найближчими роками Вільнюсу знадобляться кошти не лише на підтримку біженців війни, але й на продовження підтримки Києва, якщо країни ЄС не домовляться про 50-мільярдний пакет допомоги Україні.

"Україні ми надамо загалом близько 0,4 відсотка ВВП, що становить близько 340 млн євро", – уточнила Шимоніте.

Литовський уряд розгляне проєкт бюджету на 2024 рік у четвер, 5 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Угорщина запропонувала розділити майбутній 50-мільярдний пакет допомоги Євросоюзу для України, посилюючи занепокоєння щодо зменшення економічної підтримки Києва.

За словами особи, знайомої з переговорами, ЄС може розблокувати майже 13 мільярдів євро фінансування для Угорщини цього року, щоб змусити уряд Віктора Орбана зменшити його опір у виділенні підтримки Україні, повідомило джерело. Раніше про це писало також видання Financial Times.

Важливість дискусій щодо фінансування з боку ЄС зросла після недільної угоди у США щодо запобігання припинення роботи уряду, з якої виключили допомогу Києву в розмірі 6 мільярдів доларів.

Програма для України на 50 млрд євро є частиною перегляду довгострокового бюджету ЄС, який також передбачає додаткове фінансування міграції та новітніх технологій на загальну суму 66 мільярдів євро.

Європейська комісія сподівалася на укладення угоди щодо бюджету до кінця року. Але розбіжності в позиціях щодо його загального перегляду підірвали зусилля з ухвалення своєчасного рішення.