Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что со времени взрывов на двух ветках "Северного потока" в сентябре 2022 года союзники усилили координацию для предотвращения таких инцидентов, но гарантировать полную защищенность подводной инфраструктуры практически невозможно.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в ответ на вопрос СМИ после встречи министров стран НАТО в Брюсселе.

Столтенберг отметил, что в Альянсе давно понимают критическую важность газопроводов и подводных кабелей для современной повседневной жизни, и меры защиты этой инфраструктуры нарабатываются уже много лет.

"Конечно, после повреждения "Северных потоков" мы увеличили усилия и наше присутствие в Балтийском и Северном морях. Мы создали координационный центр в штаб-квартире НАТО, чтобы лучше координировать усилия между союзниками, между правительствами и военными и частным сектором, ведь подавляющее большинство такой подводной инфраструктуры принадлежит частным компаниям и находится в их управлении. Кроме того, эти компании контролируют важные способности, которые помогают нам с мониторингом и сбором данных", – детализировал генсек.

В то же время, добавил он, подводная инфраструктура чрезвычайно уязвима.

"Это тысячи километров кабелей и труб, и, конечно же, невозможно обеспечить везде постоянное военное присутствие. Поэтому нужен обмен информацией, разведданными, нужны меры сдерживания", – отметил Столтенберг.

Комментируя повреждение газопровода и кабеля в Финском заливе, Столтенберг сказал, что обсуждал это с президентом Финляндии и премьером Эстонии и продолжит поддерживать связь с обеими столицами.

"Но сейчас надо подождать результата продолжающихся расследований. Пока рано говорить, что именно вызвало этот инцидент и было ли это умышленной атакой", – добавил он.

Как известно, в ночь на 8 октября при неизвестных обстоятельствах оказался поврежденным газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию, а также телекоммуникационный кабель эстонского оператора.

Подробно об этом читайте в статье Шторм или диверсия? Финляндия и Эстония расследуют "взрыв" газопровода на дне Финского залива.