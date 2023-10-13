Глава Пентагону слідом за держсекретарем відвідає Ізраїль

Міністр оборони США Ллойд Остін відвідає Ізраїль у п'ятницю для зустрічей з ізраїльськими лідерами та вираження підтримки країні, що зазнала нападу терористичного угрупування ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив Пентагон.

Очікується, що Остін зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, міністром оборони Йоавом Галлантом та членами ізраїльського військового кабінету, щоб обговорити оперативне планування й цілі Ізраїлю, а також потреби в допомозі у сфері безпеки у відповідь на напад ХАМАС.

"Це досить чіткий сигнал про глибину відданості США безпеці Ізраїлю. Ми постійно коригуємо і відстежуємо нашу позицію в регіоні, щоб гарантувати, що ми готові підтримати оборону Ізраїлю", – заявили у Пентагоні.

"Сполучені Штати однозначно підтримують оборону Ізраїлю та надсилають попередження будь-яким суб'єктам, які розглядають можливість скористатися цим конфліктом та цією війною для ескалації насильства. Просто два слова: "не треба", – наголосили у відомстві.

Міноборони США також зазначило, що воно продовжить оперативно реагувати на запити Ізраїлю щодо протиповітряної оборони, артилерії, боєприпасів та високоточної зброї.

Нагадаємо, у четвер до Тель-Авіва прибув держсекретар США Ентоні Блінкен та запевнив прем’єра Ізраїлю у підтримці з боку Вашингтона.

Блінкен сказав, що США продовжать працювати над тим, щоб до боротьби проти Ізраїлю не долучалися нові гравці.

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