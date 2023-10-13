ЗМІ: Байден представить план фінансування України та Ізраїлю наступного тижня
Президент Сполучених Штатів Джо Байден наступного тижня оприлюднить свій запит на додаткове фінансування України та Ізраїля.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на проінформоване джерело.
За даними агентства, яке не наводить якихось подробиць, адміністрація Байдена планує попросити в Конгресу додаткові кошти на військову допомогу Україні та Ізраїлю.
Водночас, зазначає Reuters, деякі республіканці заявили, що чинитимуть опір спробам прив'язати допомогу Ізраїлю до підтримки України.
Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу в четвер підтвердила, що наступного тижня Байден представить запит на додаткове фінансування, не вказуючи деталей.
У середу NBC News повідомив, що Білий дім готує запит на додаткове фінансування з коштами для Ізраїлю, України, Тайваню і зміцнення захисту кордону.
Раніше вже повідомлялось, що Білий дім розглядає можливість об'єднати в один запит до Конгресу прохання про військову допомогу для України та Ізраїлю, сподіваючись, що це збільшить шанси на схвалення підтримки Києва.
Як повідомлялось, глава Пентагону Ллойд Остін на зустрічі з Володимиром Зеленським у Брюсселі в середу запевнив його у тому, що США продовжать безперервно давати Україні озброєння.
Упевненість у цій підтримці похитнулась через виключення фінансування України з тимчасового фінансування американського федерального уряду, а також блокування процесу ухвалення рішень у Конгресі після відставки спікера Палати представників.
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