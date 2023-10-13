Глава Пентагона вслед за госсекретарем посетит Израиль

Министр обороны США Ллойд Остин посетит Израиль в пятницу для встреч с израильскими лидерами и выражения поддержки стране, подвергшейся нападению террористической группировки ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил Пентагон.

Ожидается, что Остин встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Йоавом Галлантом и членами израильского военного кабинета, чтобы обсудить оперативное планирование и цели Израиля, а также потребности в помощи в сфере безопасности в ответ на нападение ХАМАС.

"Это достаточно четкий сигнал о глубине приверженности США безопасности Израиля. Мы постоянно корректируем и отслеживаем нашу позицию в регионе, чтобы гарантировать, что мы готовы поддержать оборону Израиля", – заявили в Пентагоне.

"Соединенные Штаты однозначно поддерживают оборону Израиля и направляют предупреждение любым субъектам, которые рассматривают возможность воспользоваться этим конфликтом и этой войной для эскалации насилия. Просто два слова: "не надо", – отметили в ведомстве.

Минобороны США также отметило, что оно продолжит оперативно реагировать на запросы Израиля по противовоздушной обороне, артиллерии, боеприпасов и высокоточного оружия.

Напомним, в четверг в Тель-Авив прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен и заверил премьера Израиля в поддержке со стороны Вашингтона.

Блинкен сказал, что США продолжат работать над тем, чтобы к борьбе против Израиля не приобщались новые игроки.

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