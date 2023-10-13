Президент Сербії призначить дострокові парламентські вибори на грудень

Президент Сербії Александар Вучич у п'ятницю оголосив, що призначить дострокові парламентські вибори на 17 грудня.

Про це він сказав в ефірі сербського телебачення, його слова наводить РТС, пише "Європейська правда".

Ці вибори стануть для сербів уже третіми за три з половиною роки.

Вучич, чия правляча Сербська прогресивна партія є панівною силою в парламенті, зіткнувся з тиском опозиції після двох смертельних масових розстрілів навесні, які викликали обурення громадськості і спровокували масові протести.

"Ми почули всі їхні вимоги", – сказав Вучич, маючи на увазі лист від опозиції, надісланий ще 11 вересня з проханням про дострокове голосування.

"Вони просили про Белград і про парламентські вибори, і вони їх отримали", – сказав сербський президент.

Він додав, що також відбудуться регіональні вибори у Воєводині, автономному краї на півночі Сербії.

"Сербія перебуває на переломному етапі – нам потрібна перерва, щоб громадяни могли сказати, якої політики вони хочуть", – сказав Вучич.

Цього року у Сербії спалахнули великі антиурядові протести, викликані двома масовими розстрілами на початку травня.

На їхньому тлі Вучич відійшов від керівництва своєї Сербської прогресивної партії, аби сформувати ширший політичний рух, а раніше цього тижня – заявив, що ініціює дострокові вибори, не уточнивши, коли саме.

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