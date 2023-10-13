Президент Сербии объявил, что назначит досрочные парламентские выборы на декабрь

Президент Сербии Александар Вучич в пятницу объявил, что назначит досрочные парламентские выборы на 17 декабря.

Об этом он сказал в эфире сербского телевидения, его слова приводит РТС, пишет "Европейская правда".

Эти выборы станут для сербов уже третьими за три с половиной года.

Вучич, чья правящая Сербская прогрессивная партия является доминирующей силой в парламенте, столкнулся с давлением оппозиции после двух смертельных массовых расстрелов весной, которые вызвали возмущение общественности и спровоцировали массовые протесты.

"Мы услышали все их требования", – сказал Вучич, имея в виду письмо от оппозиции, направленное еще 11 сентября с просьбой о досрочном голосовании.

"Они просили о Белграде и о парламентских выборах, и они их получили", – сказал сербский президент.

Он добавил, что также состоятся региональные выборы в Воеводине, автономном крае на севере Сербии.

"Сербия находится на переломном этапе – нам нужен перерыв, чтобы граждане могли сказать, какой политики они хотят", – сказал Вучич.

В этом году в Сербии вспыхнули крупные антиправительственные протесты, вызванные двумя массовыми расстрелами в начале мая.

На их фоне Вучич отошел от руля своей Сербской прогрессивной партии, чтобы сформировать более широкое политическое движение, а ранее на этой неделе – заявил, что инициирует досрочные выборы, не уточнив, когда именно.

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