Президент Сербії заявив, що дострокові вибори в парламент – лише питання часу

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна проведе дострокові вибори на тлі безупинних протестів опозиції, яка звинувачує його у просуванні "культури насильства" і придушенні демократії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Президент Александар Вучич, який неодноразово закликав до дострокових виборів, коли популярність його керівної Прогресивної партії зростала, щоб закріпити свої здобутки, не уточнив, коли відбудеться голосування, яке буде вже третім з 2020 року.

"Зрозуміло, що у нас будуть дострокові парламентські вибори. Питання лише в тому, в якому місяці вони відбудуться", – сказав Вучич на пресконференції в середу.

Вучич і його прем'єр-міністр Ана Брнабіч стикаються з наростаючими протестами з боку опозиційних партій, що охоплюють весь політичний спектр. Антиурядова коаліція вивела на вулиці десятки тисяч сербів на марші протесту в Белграді.

Вучич заявив, що попросить опозиційні партії зустрітися для переговорів. Якщо вони не прийдуть, він сам призначить дату голосування.

"Як президент, я буду чекати", – сказав Вучич.

Вучич перебуває при владі у Сербії як прем'єр-міністр і президент протягом десяти років, керуючи балканською країною з населенням 6,8 мільйона осіб у манері, схожій на стиль неліберального прем'єр-міністра сусідньої Угорщини Віктора Орбана та лідера націоналістичної партії "Право і справедливість" у Польщі Ярослава Качинського.

Як і його колеги, він вже стикався з масовими протестами, розгромивши роз'єднану опозицію на численних парламентських і президентських виборах. Його популярність в основному зумовлена гнучкою політикою, яка, з одного боку, підтримує тісні зв'язки з Росією і відкидає одностороннє проголошення незалежності Косова у 2008 році, а з іншого – обіцяє забезпечити членство балканської країни в заможному Європейському Союзі.

Нагадаємо, у Сербії п'ятий тиждень поспіль тривають масові антиурядові протести, викликані двома масовими розстрілами на початку травня.

Серед вимог протестувальників – відставка вищих посадових осіб, зокрема президента Александара Вучича, і відкликання ліцензій у проурядових ЗМІ, які транслюють матеріали із зображенням насильства, а також дають в ефір виступи кримінальних авторитетів і воєнних злочинців.

Сам Вучич відійшов від керма своєї популістської партії на тлі планів сформувати ширший політичний рух, відмовившись задовольняти вимоги протестувальників.

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