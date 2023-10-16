Зеленський у Києві зустрівся зі спецпредставницею США з відбудови України

Президент Володимир Зеленський у понеділок зустрівся зі спеціальною представницею США з питань відновлення України Пенні Пріцкер у межах її візиту до Києва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Офісі президента України.

Під час зустрічі Зеленський і Пріцкер обговорили питання макрофінансової допомоги Україні на 2024 рік, відновлення пошкоджених об’єктів, а також використання заморожених російських активів на потреби відбудови.

Фото: Офіс президента

Серед іншого, голова держави закликав американський бізнес інвестувати в найбільш перспективні галузі української економіки, а американські компанії – долучитись до відбудови енергетичної інфраструктури України.

"Ваш візит є сигналом міцної підтримки. Нам важливо розуміти, що Сполучені Штати готові допомоги Україні пройти зимовий період і захистити об’єкти критичної інфраструктури", – цитує Зеленського Офіс президента.

Це вже друга зустріч президента зі спецпредставницею США з відбудови України; раніше вони бачились на полях тижня високого рівня ООН у Нью-Йорку у вересні.

Нагадаємо, повноваження спецпредставниці охоплюють роботу з органами влади України, США і партнерів, а також із приватним сектором.

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