Спецпредставниця США з відбудови України прибула до Києва

Спецпредставниця США з питань відбудови України Пенні Пріцкер прибула до Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Про приїзд Пріцкер стало відомо з твіту посла США в Україні Бріджит Брінк, яка опублікувала спільне фото посадовиць з вокзалу.

A very warm welcome back to Kyiv, Secretary Pritzker! pic.twitter.com/h6S9dO7fyk — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) October 16, 2023

Це перший візит Пріцкер в Україну з часу призначення на цю посаду в середині вересня 2023 року.

Вона вже зустрічалася з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.

Нагадаємо, повноваження спецпредставниці охоплюють роботу з органами влади України, США і партнерів, а також із приватним сектором.

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