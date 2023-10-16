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Спецпредставниця США з відбудови України прибула до Києва

Понеділок, 16 жовтня 2023, 11:16

Спецпредставниця США  з питань відбудови України Пенні Пріцкер прибула до Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Про приїзд Пріцкер стало відомо з твіту посла США в Україні Бріджит Брінк, яка опублікувала спільне фото посадовиць з вокзалу. 

Це перший візит Пріцкер в Україну з часу призначення на цю посаду в середині вересня 2023 року. 

Вона вже зустрічалася з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку. 

Нагадаємо, повноваження спецпредставниці охоплюють роботу з органами влади України, США і партнерів, а також із приватним сектором.

Читайте також інтерв'ю Пріцкер: "Тепер, щоб Україна отримувала кошти, США висуватимуть умови щодо реформ".

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