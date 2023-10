Спецпредставниця США з відбудови України прибула до Києва

Спецпредставниця США з питань відбудови України Пенні Пріцкер прибула до Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Про приїзд Пріцкер стало відомо з твіту посла США в Україні Бріджит Брінк, яка опублікувала спільне фото посадовиць з вокзалу.

A very warm welcome back to Kyiv, Secretary Pritzker! pic.twitter.com/h6S9dO7fyk