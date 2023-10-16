Спецпредставниця США з відбудови України прибула до Києва
Понеділок, 16 жовтня 2023, 11:16
Спецпредставниця США з питань відбудови України Пенні Пріцкер прибула до Києва.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Про приїзд Пріцкер стало відомо з твіту посла США в Україні Бріджит Брінк, яка опублікувала спільне фото посадовиць з вокзалу.
A very warm welcome back to Kyiv, Secretary Pritzker! pic.twitter.com/h6S9dO7fyk— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) October 16, 2023
Це перший візит Пріцкер в Україну з часу призначення на цю посаду в середині вересня 2023 року.
Вона вже зустрічалася з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.
Нагадаємо, повноваження спецпредставниці охоплюють роботу з органами влади України, США і партнерів, а також із приватним сектором.
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