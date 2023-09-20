Зеленський уперше зустрівся зі спецпредставницею США з відбудови України

Президент Володимир Зеленський у Нью-Йорку в середу зустрівся зі спеціальною представницею президента США з питань відновлення України Пенні Пріцкер.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в Офісі президента.

Зеленський обговорив із Пріцкер пріоритетні для відбудови області України та підтримку найбільш перспективних галузей української економіки.

During our meeting, I congratulated Penny Pritzker on her appointment as U.S. Special Representative for Ukraine’s Economic Recovery.



We focused both on the immediate and long-term recovery projects.



I stressed the importance of American businesses taking part in rebuilding… pic.twitter.com/L7MeTVojK6 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2023

"Відзначив важливість участі американського бізнесу у відбудові української інфраструктури, пошкодженої російською агресією: шкіл, дитячих садочків, житлових будинків та енергетичних об’єктів", – додав президент у соцмережах.

Він також закликав компанії зі США долучитись до відбудови української енергетичної системи.

Нагадаємо, про призначення Пенні Пріцкер спецпредставницею з питань відбудови України президент США Джо Байден оголосив 14 вересня.

Її повноваження охоплюють роботу з органами влади України, США і партнерів, а також із приватним сектором.

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