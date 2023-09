Зеленський уперше зустрівся зі спецпредставницею США з відбудови України

Президент Володимир Зеленський у Нью-Йорку в середу зустрівся зі спеціальною представницею президента США з питань відновлення України Пенні Пріцкер.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в Офісі президента.

Зеленський обговорив із Пріцкер пріоритетні для відбудови області України та підтримку найбільш перспективних галузей української економіки.

During our meeting, I congratulated Penny Pritzker on her appointment as U.S. Special Representative for Ukraine’s Economic Recovery.



We focused both on the immediate and long-term recovery projects.



I stressed the importance of American businesses taking part in rebuilding… pic.twitter.com/L7MeTVojK6