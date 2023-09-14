Нова спецпредставниця США з відбудови України розповіла, чим буде займатися на посаді

Повноваження спецпредставниці США з економічної відбудови України Пенні Пріцкер охоплюють роботу з органами влади України, США і партнерів, а також із приватним сектором.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

Пенні Пріцкер розповіла, що у її задачі входить робота з урядом України, з урядом США та послом Бріджит Брінкс, а також іншими союзниками у питаннях, пов’язаних з економічним відновленням України.

"Буде окремий фокус на реформах, що стосуються прозорості та підзвітності відбудови – це зміни регуляторного середовища, правоохоронних органів, судової системи, у сфері боротьби з корупцією, управління держпідприємствами тощо", – зазначила Пріцкер.

Складовою її завдань буде також робота з приватним сектором.

"Я прагну переконати компанії в різних секторах економіки – в енергетиці, транспорті, логістиці, сільському господарстві, виробництві критично важливих матеріалів та ІТ-технологіях – інвестувати в Україну. Треба, щоби бізнес зрозумів, що зараз є можливості для інвестицій в Україну", – розповіла вона.

Крім того, Пенні Пріцкер буде входити до міжвідомчої донорської координаційної платформи і там співпрацюватиме з урядами інших країн-союзниць, Єврокомісією та міжнародними фінансовими установами, приватним сектором.

"І, звичайно, це вимагає спілкування як з Конгресом, де я комунікуватиму успіхи України зараз та після війни, так і з діаспорою в США щодо можливостей, які існують в Україні", – додала вона.

Нагадаємо, про призначення спецпредставниці з питань відбудови України президент США Джо Байден оголосив 14 вересня.

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