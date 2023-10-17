Медленный прогресс и большие потери: разведка Британии сомневается, что РФ захватит Авдеевку

Разведка Великобритании констатирует, что Россия начала скоординированное наступление по нескольким направлениям на востоке Украины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре британского Министерства обороны за 17 октября.

В ведомстве отметили, что медленный прогресс и большие потери армии РФ в наступлении на Авдеевку вызвали изменение в месседжах со стороны России – от наступления к "активной обороне", поскольку захват города в краткосрочной перспективе выглядит все менее вероятным.

Комбинированное наступление РФ на Авдеевку нужно ей для преодоления препятствия на пути российских войск к их более широкой цели – установлению контроля над Донецкой областью, отметили в разведке.

В ведомстве указывают, что наступление РФ на город, вероятно, осуществляется несколькими бронетанковыми батальонами, которые пытаются окружить город.

"Вероятно, это наиболее значительная наступательная операция, осуществленная РФ по крайней мере с января 2023 года", – резюмирует разведка.

Генштаб ВСУ сообщил, что на Авдеевском направлении РФ не оставляет попыток окружить Авдеевку. В течение суток украинские воины отбили более 10 атак врага.

Накануне разведка Великобритании рассказала о деятельности частной военной компании "Редут", которая фактически заменила группу Вагнера на фронте в Украине.

В предыдущем обзоре британская разведка сообщала, что ВСУ способны бить по новой железнодорожной ветке в Мариуполь, которую сейчас строит РФ на оккупированных украинских территориях.