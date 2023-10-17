Президент Сербії розповів про коротку розмову з Путіним у Пекіні
Вівторок, 17 жовтня 2023, 17:25
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що провів розмову із главою Кремля Владіміром Путіним у китайській столиці Пекіні.
Заяву сербського президента наводить РТС, повідомляє "Європейська правда".
Вучич розповів, що з Путіним у Пекіні вони мали "коротку розмову".
"Я бачив президента Путіна, і ми поговорили коротко, дуже коротко, у нас не було двосторонньої зустрічі", – сказав він.
За словами сербського президента, він помітив, що Путін виглядає "повним впевненості у собі".
Нагадаємо, у Пекіні Путін також зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
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