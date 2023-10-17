Президент Сербии рассказал о коротком разговоре с Путиным в Пекине
Вторник, 17 октября 2023, 17:25
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что провел разговор с главой Кремля Владимиром Путиным в китайской столице Пекине.
Заявление сербского президента приводит РТС, сообщает "Европейская правда".
Вучич рассказал, что с Путиным в Пекине они провели "короткий разговор".
"Я видел президента Путина, и мы поговорили коротко, очень коротко, у нас не было двусторонней встречи", – сказал он.
По словам сербского президента, он заметил, что Путин выглядит "полным уверенности в себе".
Напомним, в Пекине Путин также встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
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