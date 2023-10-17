Президент Сербии рассказал о коротком разговоре с Путиным в Пекине

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что провел разговор с главой Кремля Владимиром Путиным в китайской столице Пекине.

Заявление сербского президента приводит РТС, сообщает "Европейская правда".

Вучич рассказал, что с Путиным в Пекине они провели "короткий разговор".

"Я видел президента Путина, и мы поговорили коротко, очень коротко, у нас не было двусторонней встречи", – сказал он.

По словам сербского президента, он заметил, что Путин выглядит "полным уверенности в себе".

Напомним, в Пекине Путин также встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.