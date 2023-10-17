Фінляндія посилить спостереження в прибережних водах після інциденту з Balticconnector

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що країна посилить підводне спостереження у Фінській затоці і Балтійському морі для кращого захисту підводної інфраструктури після інциденту з газогоном Balticconnector.

Про це Хяккянен сказав в інтерв’ю газеті Uutissuomalainen, повідомляє "Європейська правда".

За словами голови фінського Міноборони, під кінець осені розпочнеться "швидкий та ефективний процес" посилення спостереження в прибережних водах країни.

"Кінцевим результатом буде спільне розуміння того, як ми й наші союзники можемо поліпшити підводне спостереження в морських районах. Одним із шляхів досягнення спільного захисту є придбання більш високотехнологічних рішень для спостереження, як-то датчики", – допустив він.

Хякканен зазначив, що обговорив посилення підводного спостереження в Балтійському морі і Фінській затоці з генеральним секретарем НАТО й міністрами оборони США, Великої Британії, Німеччини і країн Північної Європи.

"Нам потрібні нові і більш ефективні способи моніторингу підводних подій. Для цього урядам потрібна допомога приватних компаній і дослідницької спільноти, тому що газопроводи й телекомунікаційні кабелі, які проходять під водою, є власністю компаній", – вважає міністр.

Як відомо, у ніч на 8 жовтня оператори помітили аномальне падіння тиску у газопроводі Balticconnector, що сполучає Естонію з Фінляндією через Фінську затоку. Згодом з’ясувалося, що пошкоджений також телекомунікаційний кабель неподалік.

Нагадаємо, генсек НАТО у зв'язку з інцидентом розповів, що Альянс посилив захист підводної інфраструктури після диверсії на "Північних потоках", але теж зазначив, що гарантовано захистити такі об'єкти неможливо.

Детально про це читайте у статті Шторм чи диверсія? Фінляндія та Естонія розслідують "вибух" газогону на дні Фінської затоки