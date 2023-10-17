Финляндия усилит наблюдение в прибрежных водах после инцидента с Balticconnector

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна усилит подводное наблюдение в Финском заливе и Балтийском море для лучшей защиты подводной инфраструктуры после инцидента с газопроводом Balticconnector.

Об этом Хяккянен сказал в интервью газете Uutissuomalainen, сообщает "Европейская правда".

По словам главы финского Минобороны, к концу осени начнется "быстрый и эффективный процесс" усиления наблюдения в прибрежных водах страны.

"Конечным результатом будет общее понимание того, как мы и наши союзники можем улучшить подводное наблюдение в морских районах. Одним из путей достижения совместной защиты является приобретение более высокотехнологичных решений для наблюдения, таких как датчики", – допустил он.

Хякканен отметил, что обсудил усиление подводного наблюдения в Балтийском море и Финском заливе с генеральным секретарем НАТО и министрами обороны США, Великобритании, Германии и стран Северной Европы.

"Нам нужны новые и более эффективные способы мониторинга подводных событий. Для этого правительствам нужна помощь частных компаний и исследовательского сообщества, потому что газопроводы и телекоммуникационные кабели, которые проходят под водой, являются собственностью компаний", – считает министр.

Как известно, в ночь на 8 октября операторы заметили аномальное падение давления в газопроводе Balticconnector, соединяющем Эстонию с Финляндией через Финский залив. Впоследствии выяснилось, что поврежден также телекоммуникационный кабель неподалеку.

Напомним, генсек НАТО в связи с инцидентом рассказал, что Альянс усилил защиту подводной инфраструктуры после диверсии на "Северных потоках", но тоже отметил, что гарантированно защитить такие объекты невозможно.

Подробно об этом читайте в статье Шторм или диверсия? Финляндия и Эстония расследуют "взрыв" газопровода.