Антиукраїнська партія Словаччини відреагувала на призупинення її членства євросоціалістами

В антиукраїнській партії Словаччини Smer-SD не погодились з рішенням президії європейських соціалістів (PES) призупинити її членство, а також членство Hlas ("Голос") Петера Пеллегріні, які увійдуть до складу майбутньої урядової коаліції.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в заяві представниці партії та євродепутатки Катаріни Рот Неведалової, яка опублікована політичною силою у Facebook.

Вона назвала неприйнятним спосіб, у який минулого тижня було оголошено про заплановане виключення SMER-SSD з політичної групи євросоціалістів у Європарламенті, додавши, що про це партію не проінформували.

Вона запевнила, що разом із своєю колегою по партії і євродепутаткою Монікою Беньовою ніколи не порушували правил групи соціалістів і демократів у Європарламенті.

Невадалова також зазначила, що попри те, що парламентські правила дозволяють їй залишитися, Беньова повідомила голову Європарламента (Роберту) Метсолу, що від завтра та йде у відставку з посади квестора Європарламенту.

"З цих причин, після 6 років роботи в цій політичній групі і майже 20 років на різних керівних посадах в партії PES, Моніка Беньова і я сьогодні виходимо зі складу групи Прогресивного альянсу соціалістів і демократів в Європарламенті", – резюмувала вона.

Раніше президія Партії європейських соціалістів (PES) ухвалила рішення призупинити членство словацьких партій Smer-SD експрем’єра Роберта Фіцо й Hlas ("Голос") Петера Пеллегріні, які увійдуть до складу майбутньої урядової коаліції.

"Цей крок був зроблений після явного розходження з цінностями сім'ї PES, продемонстрованого лідером Smer-SD Робертом Фіцо. А також через занепокоєння, що виникли після оголошення про створення урядової коаліції між Smer-SD, Hlas і праворадикальною партією", – пояснювали євросоціалісти.

Нагадаємо, Партія європейських соціалістів складається з політичних партій національного рівня з усіх держав-членів ЄС, а також з-за меж Євросоюзу. Її політичною групою у Європейському парламенті є Прогресивний альянс соціалістів і демократів.

Роберт Фіцо, який обіцяє зупинити військову підтримку України, раніше підписав меморандум про формування коаліції з партією "Голос" і проросійською Словацькою національною партією Андрея Данко.