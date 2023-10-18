Антиукраинская партия Словакии отреагировала на приостановку ее членства евросоциалистами

В антиукраинской партии Словакии Smer-SD не согласились с решением президиума Партии европейских социалистов (PES) приостановить ее членство, а также членство партии Hlas ("Голос") Петера Пеллегрини, которые войдут в состав будущей правительственной коалиции.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении представительницы партии и евродепутата Катарины Рот Неведаловой, опубликованном политической силой в Facebook.

Она назвала неприемлемым способ, которым на прошлой неделе было объявлено о запланированном исключении Smer-SD из политической группы евросоциалистов в Европарламенте, добавив, что об этом партию не проинформировали.

Она заверила, что вместе со своей коллегой по партии и евродепутатом Моникой Беньовой никогда не нарушали правил группы социалистов и демократов в Европарламенте.

Неведалова также отметила, что несмотря на то, что парламентские правила позволяют ей остаться, Беньова сообщила председателю Европарламента Роберте Метсоле, что с завтрашнего дня уходит в отставку с должности квестора Европарламента, надзирающего в органе за административными и финансовыми вопросами.

"По этим причинам я, после шести лет работы в этой политической группе и почти 20 лет на различных руководящих должностях в партии PES, и Моника Бенева после 21 года в Европарламенте и в этой политической группе, выходим из состава группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов в Европарламенте", – резюмировала она.

Ранее президиум Партии европейских социалистов принял решение приостановить членство словацких партий Smer-SD экс-премьера Роберта Фицо и Hlas ("Голос") Петера Пеллегрини.

"Этот шаг был сделан после явного расхождения с ценностями семьи PES, продемонстрированного лидером Smer-SD Робертом Фицо. А также из-за беспокойства, возникшего после объявления о создании правительственной коалиции между Smer-SD, Hlas и праворадикальной партией", – объясняли евросоциалисты.

Напомним, Партия европейских социалистов состоит из политических партий национального уровня из всех государств-членов ЕС, а также из-за пределов Евросоюза. Ее политической группой в Европейском парламенте является Прогрессивный альянс социалистов и демократов.

Роберт Фицо, который обещает остановить военную поддержку Украины, ранее подписал меморандум о формировании коалиции с партией "Голос" и пророссийской Словацкой национальной партией Андрея Данко.