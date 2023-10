Європейські соціалісти призупинили членство антиукраїнської партії Словаччини

Президія Партії європейських соціалістів (PES) у четвер ухвалила рішення призупинити членство словацьких партій Smer-SD експрем’єра Роберта Фіцо й Hlas ("Голос") Петера Пеллегріні, які увійдуть до складу майбутньої урядової коаліції.

Про це йдеться в повідомленні PES, яке цитує "Європейська правда".

Європейські соціалісти ухвалили рішення про виключення партій у результаті "дискусій, які відбулися в президії навесні".

The PES Presidency today ruled to suspend the membership of Slovakian Smer-SD and Hlas-SD. This step has been taken following the clear divergence from the values of the PES family demonstrated by Robert Fico and following the announcement of a government coalition between both… pic.twitter.com/W6hyfv7Gcm