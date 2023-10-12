Європейські соціалісти призупинили членство антиукраїнської партії Словаччини

Президія Партії європейських соціалістів (PES) у четвер ухвалила рішення призупинити членство словацьких партій Smer-SD експрем’єра Роберта Фіцо й Hlas ("Голос") Петера Пеллегріні, які увійдуть до складу майбутньої урядової коаліції.

Про це йдеться в повідомленні PES, яке цитує "Європейська правда".

Європейські соціалісти ухвалили рішення про виключення партій у результаті "дискусій, які відбулися в президії навесні".

The PES Presidency today ruled to suspend the membership of Slovakian Smer-SD and Hlas-SD. This step has been taken following the clear divergence from the values of the PES family demonstrated by Robert Fico and following the announcement of a government coalition between both… pic.twitter.com/W6hyfv7Gcm — PES 🌹🇪🇺 (@PES_PSE) October 12, 2023

"Цей крок був зроблений після явного розходження з цінностями сім'ї PES, продемонстрованого лідером Smer-SD Робертом Фіцо. А також через занепокоєння, що виникли після оголошення про створення урядової коаліції між Smer-SD, Hlas і праворадикальною партією", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Партія європейських соціалістів складається з політичних партій національного рівня з усіх держав-членів ЄС, а також з-за меж Євросоюзу. Її політичною групою в Європейському парламенті є Прогресивний альянс соціалістів і демократів.

Роберт Фіцо, який обіцяє зупинити військову підтримку України, раніше підписав меморандум про формування коаліції з партією "Голос" і проросійською Словацькою національною партією Андрея Данко.

Фіцо проводив передвиборчу кампанію на основі проросійських і антиамериканських гасел. Він пообіцяв припинити військову підтримку України Словаччиною. Він сказав, що хоче, аби Словаччина залишалася членом ЄС і НАТО, але з "повною повагою" до суверенітету його країни.

Детально про те, чи стане Словаччина ще однією Угорщиною і чого чекати від проросійської коаліції у сусідів, читайте у статті на сайті "ЄП".