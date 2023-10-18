Зеленський сказав прем'єру Румунії про "стратегічне рішення" щодо "молдовської мови"

Президент Володимир Зеленський у середу зустрівся з прем’єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку, який відвідав Київ для участі у першому в історії спільному засіданні українського та румунського урядів.

Подробиці повідомив Офіс президента, пише "Європейська правда".

Під час зустрічі Зеленський подякував Чолаку за підтримку України з боку Румунії на тлі повномасштабного російського вторгнення.

Він також відзначив спільне засідання урядів України й Румунії та висловив сподівання, що відносини між обома країнами поглиблюватимуться й надалі – зокрема після відмови Києва від штучного терміна "молдовська мова".

"Сьогодні ухвалено стратегічне рішення, про яке ми говорили, щодо румунської мови. Я думаю, що це відповідь на те, яким чином ми будемо й хочемо працювати разом", – зазначив Зеленський.

Серед інших тем, які обговорили український президент і румунський прем’єр, – оборонна підтримка, забезпечення продовольчої безпеки, прогрес України на шляху до ЄС, а також допомога Румунії в евакуації українців із Ізраїлю.

Як повідомлялось, у Києві в середу відбулось спільне засідання урядів України та Румунії, за підсумками якого сторони уклали сім двосторонніх документів – зокрема стосовно транзиту сільськогосподарської продукції та військово-промислової співпраці.

Йому передував неанонсований візит до Румунії президента Володимира Зеленського – перший із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.