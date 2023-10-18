Уряди України й Румунії провели спільне засідання в Києві: є домовленості щодо зерна й ВПК

У Києві в середу відбулось анонсоване раніше спільне засідання урядів України та Румунії, за підсумками якого сторони уклали сім двосторонніх документів – зокрема стосовно транзиту сільськогосподарської продукції.

Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів України, пише "Європейська правда".

Під час спільного засідання українського та румунського урядів прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзначив роль Бухареста у логістичній сфері, зокрема в ініціативі Євросоюзу "Коридори солідарності", через які з України вивозять сільгосптовари.

Серед укладених у Києві домовленостей – угода про будівництво автодорожнього прикордонного мостового переходу через річку Тиса та меморандуми про співпрацю у фармацевтичній та військово-технічній сферах.

"Ідеться про нарощення оборонних можливостей: збільшення виробничих потужностей та розширення виробництва боєприпасів", – додав Шмигаль, не уточнюючи подробиць.

Також уряди України та Румунії підписали імплементаційний протокол до угоди між Україною та ЄС про реадмісію й домовились про співробітництво на рівні міністерств охорони здоров’я.

Окремо згадано меморандум про забезпечення безпечного транзиту української продукції та стратегію розвитку пунктів перетину українсько-румунського кордону та відповідної дорожньої інфраструктури.

Напередодні уряд Румунії остаточно затвердив компромісну дозвільну систему імпорту окремих груп української агропродукції, що має на меті захистити румунських фермерів та водночас ураховує пропозиції України.

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку ще минулого місяця анонсував участь у спільному засіданні українського та румунського урядів у Києві.

Йому передував неанонсований візит до Румунії президента Володимира Зеленського – перший із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.