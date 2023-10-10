Зеленський приїхав до Румунії 

Президент Володимир Зеленський у вівторок вранці прибув з візитом до Румунії.

Про це глава держави повідомив у своєму акаунті в Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"Я прибув до Бухареста, Румунії, для переговорів з (президентом) Клаусом Йоганнісом та зміцнення наших добросусідських відносин", – зазначив Зеленський.

За словами глави держави, під час візиту буде йти мова про подальшу безпекову співпрацю, розвиток авіаційних та інших коаліцій, посилення протиповітряної оборони України, архітектуру безпеки в Чорному морі та відносини з партнерами.

"Україна вдячна Румунії за підтримку, яка зміцнює нашу державу, а також за конструктивну солідарність, яка дозволяє нашим країнам бути донорами безпеки для світу, зокрема у сфері продовольчої безпеки. Ми вже побудували і можемо розширювати співпрацю, яка підтримує стабільність для багатьох інших країн", – відзначив Зеленський.

Він назвав Румунію другом, "який прийшов нам на допомогу в найтемніший день, і чия підтримка з часом стає все сильнішою".

Візит Зеленського до Румунії – перший з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Глава румунського уряду Марчел Чолаку раніше повідомляв, що вирушить до Києва для завершення переговорів щодо подальшого експорту українського зерна до Румунії.