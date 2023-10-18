Зеленский сказал премьеру Румынии о "стратегическом решении" по "молдавскому языку"

Президент Владимир Зеленский в среду встретился с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку, который посетил Киев для участия в первом в истории совместном заседании украинского и румынского правительств.

Подробности сообщил Офис президента, пишет "Европейская правда".

Во время встречи Зеленский поблагодарил Чолака за поддержку Украины со стороны Румынии на фоне полномасштабного российского вторжения.

Он также отметил совместное заседание правительств Украины и Румынии и выразил надежду, что отношения между обеими странами будут углубляться и в дальнейшем – в частности после отказа Киева от искусственного термина "молдавский язык".

"Сегодня принято стратегическое решение, о котором мы говорили, относительно румынского языка. Я думаю, что это ответ на то, каким образом мы будем и хотим работать вместе", – отметил Зеленский.

Среди других тем, которые обсудили украинский президент и румынский премьер, – оборонная поддержка, обеспечение продовольственной безопасности, прогресс Украины на пути в ЕС, а также помощь Румынии в эвакуации украинцев из Израиля.

Как сообщалось, в Киеве в среду состоялось совместное заседание правительств Украины и Румынии, по итогам которого стороны заключили семь двусторонних документов – в частности относительно транзита сельскохозяйственной продукции и военно-промышленного сотрудничества.

Ему предшествовал неанонсированный визит в Румынию президента Владимира Зеленского – первый с начала полномасштабного вторжения России в Украину.