Прем’єр Румунії заявив, що Україна нарешті відмовилась від "молдовської мови"

Румунський прем’єр-міністр Марчел Чолаку після спільного засідання урядів України та Румунії в Києві висловив подяку українській стороні за рішення відмовитись від використання штучного терміна "молдовська мова".

Про це Чолаку заявив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, передає кореспондент "Європейської правди".

Прем’єр Румунії у заяві для преси сказав, що хоче "особливо подякувати" українському колезі "за відкритість, яку він проявив у зусиллях щодо визнання неіснування так званої молдовської мови".

"З цього моменту на міжнародному рівні існує лише одна офіційна мова – румунська мова. Я вважаю, що цим рішенням українського уряду цей винахід Російської Федерації був викреслений", – додав він.

Зазначимо, що ані Шмигаль на пресконференції, ані український уряд у повідомленнях за підсумками засідання не згадували про ухвалення жодного рішення щодо "молдовської мови".

Доповнено 17:30. У спільній заяві прем'єрів України та Румунії вказано, що український уряд ухвалив рішення "невідкладно вирішити питання штучного розмежування між румунською та "молдовською" мовами шляхом імплементації відповідних практичних заходів з належним урахуванням усіх правових аспектів".

"Молдовська мова", як відомо, виникла в часи Радянського Союзу й позначала фактично кириличний варіант румунської мови. У Конституції Молдови 1994 року, якою тривалий час керувалась Україна, стаття 13 визначала "молдовську мову" як національну мову країни.

Водночас у грудні 2013 року Конституційний суд Молдови постановив, що текст декларації про незалежність має перевагу над положеннями конституції. А Декларація про незалежність Молдови від Радянського Союзу, прийнята в 1991 році, передбачала, що державною мовою в Молдові є румунська.

Під час візиту до Румунії минулого тижня президент України Володимир Зеленський обіцяв, що український уряд ухвалить рішення щодо неіснування "молдовської мови".

Про ситуацію довкола "молдовської мови" читайте у статті Кінець "молдовської мови". Нащо Молдова змінює конституцію та чому це важливо для України.