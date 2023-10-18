Прем'єрка Естонії розкритикувала Орбана за рукостискання зі "злочинцем Путіним"

Зображення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який потискає руку президенту Росії Владіміру Путіну, було "дуже, дуже неприємним".

Про це, як пише "Європейська правда", заявила в інтерв'ю Reuters прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

"Це було дуже, дуже неприємно бачити. Як можна потиснути руку злочинцю, який розв'язав агресивну війну, особливо з країни з такою історією, як у Угорщини?", – сказала Каллас, одна з найстійкіших захисниць України.

У березні Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у воєнному злочині – незаконній депортації дітей з України.

"Те, що сталося в Угорщині, і те, що там зробили росіяни, не таке вже й далеке минуле", – сказав Каллас.

Угорське повстання 1956 року було придушене радянськими танками і військами. У боях загинуло щонайменше 2600 угорців і 600 радянських військовослужбовців.

Як повідомлялося, президент РФ Владімір Путін провів переговори у китайській столиці Пекіні з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Це вперше за понад рік Путін зустрівся з лідером країни Європейського Союзу. У квітні 2022 року до Москви приїздив канцлер Австрії Карл Негаммер, який зустрічався з главою Кремля.

Орбан у розмові з Путіним назвав російську війну проти України "воєнною операцією".

Орбан регулярно відзначається антиукраїнськими заявами у дусі російської пропаганди. Зокрема, він казав, що історична можливість приєднання України до НАТО втрачена і необхідно забути про вступ Києва до Альянсу.