Премьер Эстонии раскритиковала Орбана за рукопожатие с "преступником Путиным"

Изображение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который пожимает руку президенту России Владимиру Путину, было "очень, очень неприятным".

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявила в интервью Reuters премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Это было очень, очень неприятно видеть. Как можно пожать руку преступнику, который развязал агрессивную войну, особенно из страны с такой историей, как у Венгрии?", – сказала Каллас, одна из самых стойких защитниц Украины.

В марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина, обвинив его в военном преступлении – незаконной депортации детей из Украины.

"То, что произошло в Венгрии, и то, что там сделали русские, не такое уж и далекое прошлое", – сказал Каллас.

Венгерское восстание 1956 года было подавлено советскими танками и войсками. В боях погибло не менее 2600 венгров и 600 советских военнослужащих.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин провел переговоры в китайской столице Пекине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Это впервые за более чем год Путин встретился с лидером страны Европейского Союза. В апреле 2022 года в Москву приезжал канцлер Австрии Карл Нехаммер, который встречался с главой Кремля.

Орбан в разговоре с Путиным назвал российскую войну против Украины "военной операцией".

Орбан регулярно отмечается антиукраинскими заявлениями в духе российской пропаганды. В частности, он говорил, что историческая возможность присоединения Украины к НАТО потеряна и необходимо забыть о вступлении Киева в Альянс.