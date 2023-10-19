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Байден анонсував звернення до нації щодо війни в Ізраїлі та Україні

Четвер, 19 жовтня 2023, 07:41

Президент США Джо Байден у четвер виступить зі зверненням до нації, у якому планує говорити про реагування Штатів на ескалацію на Близькому Сході, а також продовження допомоги Україні. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оголошенні Білого дому.

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр повідомила у короткому анонсі, що промова президента США запланована на 20:00 за Північноамериканським східним часом (ЕТ) 19 жовтня, що для Києва – 3 година ночі вже наступного дня. 

"Президент Байден звернеться до нації, щоб обговорити нашу реакцію на терористичні атаки ХАМАС проти Ізраїлю, а також на триваючу варварську війну Росії проти України", – повідомила речниця. 

Нагадаємо, у середу Байден перебував з візитом в Ізраїлі, де анонсував гуманітарну допомогу для населення палестинських територій.  

Також у цей день США оголосили санкції проти ключових членів і фінансистів ХАМАС.

Неофіційно ЗМІ дізналися, що президент США має намір звернутися до Конгресу із додатковим запитом про виділення 100 мільярдів доларів, зокрема, для оборонної допомоги Україні та Ізраїлю.

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США Ізраїль Війна з РФ Байден