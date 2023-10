Байден оголосив про $100 млн гумдопомоги палестинцям, її передадуть через Єгипет

Президент США Джо Байден під час перебування в Ізраїлі оголосив про домовленість щодо надання гуманітарної допомоги населенню палестинських територій на тлі ескалації арабо-ізраїльського конфлікту.

Про це Байден написав у соцмережі Twitter (Х), повідомляє "Європейська правда".

Американський лідер заявив, що США скерували 100 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу для людей у секторі Гази й на Західному березі річки Йордан.

"Ці гроші підуть на підтримку понад мільйона переміщених і постраждалих від конфлікту палестинців", – додав він, підкресливши, що США упевняться, аби ці кошти не отримав ХАМАС чи інші терористичні угруповання.

I just announced $100 million for humanitarian assistance in Gaza and the West Bank.



This money will support over 1 million displaced and conflict-affected Palestinians.



And we will have mechanisms in place so this aid reaches those in need – not Hamas or terrorist groups.