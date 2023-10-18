CША наклали санкції на ключових членів і фінансистів ХАМАС

Міністерство фінансів США в середу оголосило про санкції проти десяти фізичних та юридичних осіб, які відіграють провідну роль у терористичному угрупованні ХАМАС або забезпечують його фінансування.

Про це йдеться в повідомленні американського Мінфіну, яке цитує "Європейська правда".

Нові обмеження США стосуються, серед іншого, членів ХАМАС, які керують його таємними інвестиціями, фінансового посередника угруповання з Катару, який підтримує тісні зв’язки з Іраном, та одного з ключових командирів ХАМАС.

Фізична особа, яка згадується в санкційному списку – віртуальний обмінник, розташований у секторі Гази, та його оператор. Усього ж ідеться про 10 фізичних та юридичних осіб, зокрема з Катару, Туреччини, Алжиру й Судану.

У Мінфіні США нагадали, що вже запровадили санкції проти майже 1000 фізичних і юридичних осіб, пов'язаних із тероризмом і його фінансуванням з боку Ірану й угруповань на Близькому Сході на кшталт ХАМАС.

Державний департамент в окремій заяві підкреслив, що санкції США "спрямовані проти терористів ХАМАС та їхньої мережі підтримки, а не проти палестинців".

"Тільки ХАМАС несе відповідальність за криваву бійню, яку його бойовики влаштували народу Ізраїлю, і він повинен негайно звільнити всіх заручників, які перебувають у його полоні", – додало відомство.

США оголосили про санкції того ж дня, коли американський президент Джо Байден прибув до Тель-Авіва, розпочинаючи свій візит до Ізраїлю.