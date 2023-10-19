Байден анонсировал обращение к нации относительно войны в Израиле и Украине

Президент США Джо Байден в четверг выступит с обращением к нации, где планирует говорить о реагировании Штатов на эскалацию на Ближнем Востоке, а также продолжение помощи Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в объявлении Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила в коротком анонсе, что речь президента США запланирована на 20:00 по североамериканскому восточному времени (ЕТ) 19 октября, что для Киева – 3 часа ночи уже 20 октября.

"Президент Байден обратится к нации, чтобы обсудить нашу реакцию на террористические атаки ХАМАС против Израиля, а также на продолжающуюся варварскую войну России против Украины", – сообщила пресс-секретарь.

Напомним, в среду Байден находился с визитом в Израиле, где анонсировал гуманитарную помощь для населения палестинских территорий.

Также в этот день США объявили санкции против ключевых членов и финансистов ХАМАС.

Неофициально СМИ узнали, что президент США намерен обратиться к Конгрессу с дополнительным запросом о выделении 100 миллиардов долларов, в частности, для оборонной помощи Украине и Израилю.