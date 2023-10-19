"Ватна" міністерка культури, проблемне Міноборони, нейтральне МЗС: усе про новий уряд Словаччини

У Словаччині розпочався процес призначення нового уряду, сформованого проросійською коаліцією.

Попри те, що лідер партії Smer-SD та кандидат у прем’єри Роберт Фіцо вже подав президентці Зузані Чапутовій список майбутніх міністрів, офіційно озвучені прізвища лише частини з них.

Своїх кандидатів назвали лише партнери Smer-SD по коаліції: "Голос" Петера Пеллегріні та Словацька національна партія (СНП) Андрея Данко. І серед них є дуже скандальні.

Все, що відомо про кандидатів на посади міністрів сусідньої країни – в аналітиці редактора "ЄвроПравди" Юрія Панченка Словаччині готують проросійський уряд: що чекати від нової влади країни-сусідки України.

Згідно з коаліційною угодою, підписаною Smer-SD, "Голосом" та СНП, перші дві партії отримають по сім міністерських портфелів, тоді як третя – лише три (та й те, міністерство туризму, яке відійшло Словацькій національній партії, лише планується створити наступного року).

Також, відповідно до угоди, Роберт Фіцо має отримати посаду прем’єра, а Петер Пеллегріні – спікера.

Втім, аналітик Словацької асоціації зовнішньої політики (SFPA) Александр Дулеба схильний трактувати цю угоду набагато глибше.

"По суті, пішовши на створення цієї коаліції, Пеллегріні погодився на ліквідацію своєї партії. Про "Голос" тепер можна забути – вони будуть повністю інтегровані до Smer-SD, звідки три роки тому вийшли. Натомість Пеллегріні отримає особистий бонус – він стане єдиним кандидатом від нової коаліції на президентських виборах, які пройдуть на початку наступного року", – пояснює він.

Своїх кандидатів у міністри вже представили "Голос" та СНП. Причому якщо до кандидатів від "Голоса" особливих питань немає, то до висуванців від партії Данко – навпаки.

Наприклад, міністром культури Словаччини може стати ледь не головний проросійський пропагандист країни. Більше про цих кандидатів у повній версії статті.

Втім, найбільш важливі (принаймні, для України) міністерські посади відійшли до квоти Smer-SD. Проте, Фіцо так і не оприлюднив своїх номінантів.

Принципово важливим стане те, кого Фіцо висуне на посаду міністра закордонних справ.

Спочатку фігурувала інформація про можливе повернення на міністерську посаду Мирослава Лайчака (мабуть, найкраща з усіх можливих опцій для України).

Потім словацькі ЗМІ повідомили, що главою МЗС може стати колишній посол Словаччини у Франції Марек Ешток – зять правої руки Фіцо Владіміра Файча.

Та як згодом з'ясувалося, посада міністра закордонних справ виявилася єдиною незаповненою у поданому президентці Чапутовій списку. А за даними ЗМІ, це означатиме, що певний час Фіцо поєднуватиме посади прем’єра та голови МЗС (що також дуже неприємний для нас сценарій).

Втім, "сюрпризи" від Фіцо на цьому не скінчилися.

На посаду міністра оборони (також дуже важлива для України) розглядається Роберт Каліняк. Це вкрай токсичний персонаж, проти якого наразі відкрито декілька кримінальних справ.

Проте саме така токсичність дозволяє президентці Чапутовій втрутитися у ситуацію.

Співрозмовник, близький до президента Словаччини, відзначає – наразі ведуться активні переговори щодо усунення одіозних персонажів. І саме тому і у Фіцо, і у Чапутової уникають коментарів про майбутніх міністрів.

Та як би президентка не "очищала" уряд, він, скоріш за все, буде протилежним попередньому, яке було проєвропейським. Як один з перших кроків нового уряду він анонсував створення закону про регулювання роботи громадських організацій – щось на зразок того, як із третім сектором борються в РФ та Угорщині.

І це найкращим чином характеризує, чого чекати від нового уряду. І немає значення, увійдуть туди одіозні міністри чи ні.

Докладніше – у матеріалі Юрія Панченка Словаччині готують проросійський уряд: що чекати від нової влади країни-сусідки України.