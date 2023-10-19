"Ватная" министр культуры, проблемное Минобороны, нейтральный МИД: все о новых министрах Словакии

В Словакии начался процесс назначения нового правительства, сформированного пророссийской коалицией.

Несмотря на то, что лидер партии Smer-SD и кандидат в премьеры Роберт Фицо уже подал президенту Зузане Чапутовой список будущих министров, официально озвучены фамилии лишь части из них.

Своих кандидатов назвали только партнеры Smer-SD по коалиции: "Голос" Петера Пеллегрини и Словацкая национальная партия (СНП) Андрея Данко. И среди них есть очень скандальные.

Все, что известно о кандидатах на должности министров соседней страны – в аналитике редактора "ЕвроПравды" Юрия Панченко Словакии готовят пророссийское правительство: чего ждать от новой власти страны-соседки Украины.

Согласно коалиционному соглашению, подписанному Smer-SD, "Голосом" и СНП, первые две партии получат по семь министерских портфелей, тогда как третья – только три (и то, министерство туризма, которое отошло Словацкой национальной партии, только планируется создать в следующем году).

Также, согласно соглашению, Роберт Фицо должен получить должность премьера, а Петер Пеллегрини – спикера.

Впрочем, аналитик Словацкой ассоциации внешней политики (SFPA) Александр Дулеба склонен трактовать это соглашение гораздо глубже.

"По сути, пойдя на создание этой коалиции, Пеллегрини согласился на ликвидацию своей партии. О "Голосе" теперь можно забыть – они будут полностью интегрированы в Smer-SD, откуда три года назад вышли. Зато Пеллегрини получит личный бонус – он станет единственным кандидатом от новой коалиции на президентских выборах, которые пройдут в начале следующего года", – объясняет он.

Своих кандидатов в министры уже представили "Голос" и СНП. Причем если к кандидатам от "Голоса" особых вопросов нет, то к выдвиженцам от партии Данко – наоборот.

Например, министром культуры Словакии может стать едва ли не главный пророссийский пропагандист страны. Больше об этих кандидатах в полной версии статьи.

Впрочем, наиболее важные (по крайней мере, для Украины) министерские должности отошли к квоте Smer-SD. Однако, Фицо так и не обнародовал своих номинантов.

Принципиально важным станет то, кого Фицо выдвинет на должность министра иностранных дел.

Сначала фигурировала информация о возможном возвращении на министерскую должность Мирослава Лайчака (пожалуй, лучшая из всех возможных опций для Украины).

Затем словацкие СМИ сообщили, что главой МИД может стать бывший посол Словакии во Франции Марек Эшток – зять правой руки Фицо Владимира Файча.

Но как впоследствии выяснилось, должность министра иностранных дел оказалась единственной незаполненной в поданном президенту Чапутовой списке. А по данным СМИ, это будет означать, что некоторое время Фицо будет совмещать должности премьера и главы МИД (что также очень неприятный для нас сценарий).

Впрочем, "сюрпризы" от Фицо на этом не закончились.

На должность министра обороны (также очень важная для Украины) рассматривается Роберт Калиняк. Это крайне токсичный персонаж, против которого сейчас открыто несколько уголовных дел.

Однако именно такая токсичность позволяет президенту Чапутовой вмешаться в ситуацию.

Собеседник, близкий к президенту Словакии, отмечает – сейчас ведутся активные переговоры по устранению одиозных персонажей. И именно поэтому и у Фицо, и у Чапутовой избегают комментариев о будущих министрах.

Но как бы президент не "очищала" правительство, оно, скорее всего, будет противоположным предыдущему, которое было проевропейским. Как один из первых шагов нового правительства он анонсировал создание закона о регулировании работы общественных организаций – что-то вроде того, как с третьим сектором борются в РФ и Венгрии.

И это наилучшим образом характеризует, чего ждать от нового правительства. И неважно, войдут туда одиозные министры или нет.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Словакии готовят пророссийское правительство: чего ждать от новой власти страны-соседки Украины.