У Словаччині підписали коаліційну угоду: антиукраїнська партія отримає Міноборони і МЗС

Словацькі партії Smer-SD, "Голос" і Словацька національна партія (СНП) у понеділок підписали коаліційну угоду, антиукраїнський лідер Smer-SD Роберт Фіцо хоче прискорити формування уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Aktuality.

Після підписання угоди голова Smer-SD Роберт Фіцо планує представити імена нових міністрів президентці Зузані Чапутовій, але спочатку їх мають затвердити внутрішні органи партії. Це має статися в найближчі кілька днів.

"Зараз ніщо не заважає нам представити імена кандидатів на посади членів уряду. Також немає перешкод для скликання установчих засідань Національної ради", – сказав Фіцо після підписання угоди, додавши, що хотів би провести перше засідання нових депутатів, на якому затвердять керівництво парламенту, вже наступного тижня.

Роберт Фіцо хоче прискорити формування уряду, щоб встигнути до саміту Європейської ради, який відбудеться 27 жовтня.

За словами лідера СНП Андрея Данко, склад нового уряду вже узгоджений на 80 відсотків. Сьогодні Фіцо також підтвердив інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про перерозподіл відомств між партіями коаліції. Словацька національна партія отримає міністерство навколишнього середовища, культури і нове міністерство спорту і туризму.

Smer-SD отримає посаду прем'єр-міністра, міністерства оборони, транспорту, фінансів, закордонних справ, юстиції та сільського господарства. Партія "Голос" отримає більше відомств, ніж переможець виборів Роберт Фіцо. Її висуванці очолять міністерства внутрішніх справ, економіки, праці, інформатизації, освіти, охорони здоров'я, а також посаду віцепрем'єра з питань європейських фондів та плану відновлення.

Однак конкретні міністерські призначення можуть зустріти опір з боку президентки. За інформацією видання, Чапутова готова поважати політичні призначення, але готова втрутитися, якщо експертиза кандидата або його попередня робота будуть піддані значним сумнівам.

У зв'язку з цим, зокрема, згадується ім'я скандально відомого мера містечка Очова та голови Національної коаліції Рудольфа Гуляка, який пройшов до парламенту за списками СНП і був одним із кандидатів на посаду очільника Міністерства навколишнього середовища.

У минулому Гуляк писав у Facebook, наприклад, про те, що пожежі в Греції були навмисно влаштовані, щоб збільшити кількість викидів вуглекислого газу, або про те, що ведмеді – це біологічна зброя Брюсселя для знищення словацької сільської місцевості. Проти його кандидатури виступили кілька екологічних експертів та неурядових організацій.

Роберт Фіцо також, схоже, передбачає проблеми з президенткою, і у суботу розкритикував Чапутову за затягування з призначенням уряду, хоча він ще офіційно не представив їй імена нових міністрів.

Роберт Фіцо, який обіцяє зупинити військову підтримку України, раніше підписав меморандум про формування коаліції з партією "Голос" і проросійською Словацькою національною партією Андрея Данко.

Фіцо проводив передвиборчу кампанію на основі проросійських і антиамериканських гасел. Він пообіцяв припинити військову підтримку України з боку Словаччини. Фіцо казав, що хоче, аби Словаччина залишалася членом ЄС і НАТО, але з "повною повагою" до суверенітету його країни.

Детально про те, чи стане Словаччина ще однією Угорщиною і чого чекати від проросійської коаліції у сусідів, читайте у статті на сайті "ЄвроПравди".