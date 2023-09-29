Топ-генерал Румунії: РФ глушить GPS кораблів у наших територіальних водах

Начальник Генштабу Румунії Даніель Петреску заявив, що Росія активно й постійно глушить GPS-зв'язок кораблів у румунських територіальних водах, що викликає ризик зіткнень.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив на Євроатлантичному форумі стійкості у Бухаресті, повідомляє Romania Journal.

За його словами, війна РФ проти України фундаментально дестабілізувала Чорноморський регіон і викликала почуття незахищеності серед прибережних країн, що вплинуло на безпекове середовище.

"Ми дуже добре відчуваємо це протистояння, особливо на східному фланзі НАТО й особливо в регіоні Чорного моря, яке стало зоною військових операцій РФ", – зазначив Петреску.

Він нагадав, що з чорноморського регіону запускаються ракети в бік України для атак на її цивільну або військову інфраструктуру, тому війна в Україні продовжуватиме породжувати регіональну нестабільність й ризики для безпеки Румунії та регіону.

"Існує постійний ризик, пов'язаний зі збільшенням ймовірності інцидентів на кордонах НАТО та спричинений можливістю промахів певних дронів або ракет. Румунська інфраструктура або комерційні судна в територіальних водах Румунії можуть бути помилково уражені", – застеріг Петреску.

Начальник Генштабу армії заявив, що в цьому контексті Румунія повинна мати підхід, що призведе до підвищення стійкості румунського суспільства перед обличчям нових загроз шляхом підтримки населення у ставленні до НАТО й США, зокрема, присутності військ НАТО в Румунії, бюджету, що виділяється на оборону, а також розвитку національних оборонних програм та оперативної сумісності з американською армією.

Раніше повідомлялося, що Румунія переміщує системи протиповітряної оборони ближче до своїх сіл на Дунаї, що межують з Україною, через інциденти з падінням безпілотників, якими РФ атакує українську територію.

Після третього випадку, коли Румунія повідомила про ідентифікацію фрагментів безпілотників на своїй території, у НАТО заявили, що в Альянсу немає інформації про навмисну атаку Росії.

Через загрози для населення Румунія почала будувати укриття у прикордонних з Україною районах, а мешканці отримали перші сповіщення тривоги під час чергової повітряної атаки РФ на українські порти над Дунаєм.