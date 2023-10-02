Разведка Британии: РФ усилила роль авиации флота для контроля в Черном море

Британская разведка отмечает рост роли авиации Черноморского флота России для контроля и операций в акватории Черного моря.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 2 октября.

В последние недели авиационная компонента начала играть особенно значимую роль в операциях ЧФ РФ, отмечает разведка. Это операции патрулирования с воздуха, первоочередная цель которых, скорее всего – на ранней стадии выявлять морские дроны.

Ключевую роль в этой деятельности для РФ играет самолет-амфибия Бе-12, он вылетает с баз в оккупированном Крыму.

Такие самолеты, как Су-24 (FENCER и FLANKER по кодификации НАТО), привлекаются к ударным операциям, таким как один из последних ударов по острову Змеиный.

"Поскольку все больше деятельности флота, вероятно, смещается в Новороссийск, учитывая рост угрозы для Севастополя, Россия пытается использовать способности морской авиации, чтобы проецировать силу на северо-западный район Черного моря", – отмечает разведка.

Перед этим разведка констатировала, что после последней серии успешных украинских ударов российский Черноморский флот, очевидно, не сможет иметь в акватории Черного моря такой контроль, как раньше, а его суда будут менее безопасно чувствовать себя в портах.

Между тем Румыния заявила, что Россия активно и постоянно глушит GPS-связь кораблей в румынских территориальных водах.