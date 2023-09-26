Британська розвідка розповіла, що змінили останні атаки для Чорноморського флоту РФ

Після останньої серії успішних українських ударів російський Чорноморський флот вочевидь не зможе мати в акваторії Чорного моря такий контроль, як раніше, а також буде менш безпечно почуватися у портах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії від 26 вересня.

Розвідка констатувала, що останніми тижнями Чорноморський флот РФ зазнав низки серйозних атак, кульмінацією яких стали удари по штаб-квартирі 20 і 22 вересня.

"Фізична шкода для ЧФ РФ майже точно серйозна, але локальна. Флот майже точно зберігає спроможність виконувати свої основні завдання воєнного часу – завдання ракетних ударів і локального патрулювання.

Проте ймовірно, що його здатність здійснювати ширше патрулювання у регіоні і забезпечувати де-факто блокаду українських портів надалі зменшиться. Також ЧФ РФ ймовірно має погіршену здатність захищати свої об’єкти в порту і проводити рутинне обслуговування", – зазначають аналітики.

Британська розвідка додає, що українські атаки поставили Росію у ситуацію, коли їй доводиться реагувати на дії противника, та демонструють, що українські військові здатні поставити під сумнів символічну і стратегічну "проєкцію сили" Росії, яку їй забезпечує контроль над Севастополем.

В одному з попередніх оглядів розвідка Британії зазначила, що російські локальні контратаки на фронті часто виявляються провальними.