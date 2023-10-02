Польща була запрошена на Форум оборонних індустрій, але не взяла участі - посол

Польща серед перших отримала запрошення на Форум оборонних індустрій, що проходив у Києві минулої п’ятниці, але не взяла участі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо з інтерв’ю українського посла Василя Зварича польському TVN24.

Інтерв’юер запитав Зварича про те, чому представників Польщі не було на зустрічі Володимира Зеленського у Києві з представниками оборонної промисловості багатьох країн.

"Це запитання до посльької сторони, тому що Польща однією з перших отримала запрошення на подію", – відповів посол.

"Це суверенне рішення кожної країни. Ми надсилаємо запрошення, а країна вирішує, чи приймати його, чи ні, виходячи зі своїх інтересів. Тож ми поважаємо такі рішення, але це не причина звинувачувати Україну у тому, що Польща не була присутня", – додав Василь Зварич.

На сьогоднішній історичній зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу у Києві Польща – одна з трьох країн, які представлені не на рівні міністра закордонних справ.

Нагадаємо, Форум оборонних індустрій проходив у Києві минулої п’ятниці. На ньому президент України Володимир Зеленський анонсував, серед іншого, створення Альянсу оборонних індустрій.

Глава МЗС Дмитро Кулеба після зустрічі заявив про "нову еру" для українського оборонпрому.