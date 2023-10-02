Прем’єр Польщі застеріг Зеленського від тісного союзу з Німеччиною

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький застеріг українського президента Володимира Зеленського від тісного союзу з Німеччиною.

Про це він сказав під час недільного з’їзду партії "Право і справедливість" у Катовіце, його цитує агентство РАР, повідомляє "Європейська правда".

У своїй заяві Моравецький сказав, що польська влада буде "захищати польське сільське господарство від українських агроолігархів".

Він додав, що нещодавно в ООН президент Зеленський сказав "дуже недоречні слова".

"Я розумію, що він зараз думає, що матиме тісний союз з Німеччиною. Дозвольте вас попередити, що Німеччина завжди буде хотіти порозумітися з росіянами через голови центральноєвропейських країн", – сказав глава польського уряду.

Моравецький підкреслив, що саме Польща прийняла кілька мільйонів українців під своїм дахом.

"Саме поляки вітали українців, саме ми найбільше допомогли в той час, коли німці хотіли відправити 5 тисяч касок до обложеного Києва; вам варто про це не забувати, президенте Зеленський", – сказав польський прем'єр-міністр.

У Польщі триває передвибрча кампанія, під час якої чинна влада часто звертається до антинімецької риторики.

Нагадаємо, відносини України та Польщі переживають кризовий момент через розбіжності щодо торговельних питань.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає "неминучим" вихід з кризи у відносинах Польщі та України.

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