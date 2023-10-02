Польша была приглашена на Форум оборонных индустрий, но не приняла участия - посол

Посол Украины в Варшаве Василий Зварыч заявил, что Польша среди первых получила приглашение на Форум оборонных индустрий, который проходил в Киеве в минувшую пятницу, но не приняла участия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из его интервью польскому TVN24.

Интервьюер спросил Зварича о том, почему представителей Польши не было на встрече Владимира Зеленского в Киеве с представителями оборонной промышленности многих стран.

"Это вопрос к польской стороне, потому что Польша одной из первых получила приглашение на событие", – ответил посол.

"Это суверенное решение каждой страны. Мы посылаем приглашение, а страна решает, принимать его или нет, исходя из своих интересов. Поэтому мы уважаем такие решения, но это не причина обвинять Украину в том, что Польша не присутствовала", – добавил Василий Зварич.

На сегодняшней исторической встрече глав МИД стран Евросоюза в Киеве Польша – одна из трех стран, которые представлены не на уровне министра иностранных дел.

Напомним, Форум оборонных индустрий проходил в Киеве в минувшую пятницу. На нем президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, среди прочего, создание Альянса оборонных индустрий.

Глава МИД Дмитрий Кулеба после встречи заявил о "новой эре" для украинского оборонпрома.