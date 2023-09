Кулеба заявив про "нову еру" для українського оборонпрому після великої зустрічі ОПК у Києві  

На Форум оборонних індустрій у Києві приїхали майже на сотню більше компаній, аніж очікувалося, всього були представлені 30 країн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі.

"Ці цифри перевищили всі очікування. І я вдячний 252 компаніям з понад 30 країн Європи, Північної Америки, Азії та Австралії, які прибули в Київ на наш Форум оборонних індустрій", – зазначив Кулеба.

