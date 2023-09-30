Кулеба заявив про "нову еру" для українського оборонпрому після великої зустрічі ОПК у Києві  

На Форум оборонних індустрій у Києві приїхали майже на сотню більше компаній, аніж очікувалося, всього були представлені 30 країн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі.

"Ці цифри перевищили всі очікування. І я вдячний 252 компаніям з понад 30 країн Європи, Північної Америки, Азії та Австралії, які прибули в Київ на наш Форум оборонних індустрій", – зазначив Кулеба.

Ukraine’s first Defense Industries Forum has struck a nerve in global security policy.



In Kyiv, 252 defense companies from over 30 countries gathered to boost cooperation and co-production with Ukrainian partners.



The military might of the free world is being forged in Ukraine. pic.twitter.com/E4fAJvES0k — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 30, 2023

За кілька днів до Форуму була підтверджена участь 165 представників оборонпрому.

За його словами, на зустрічі були "світові виробники танків, артилерії, дронів і антидронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій; українські державні та приватні підприємства — від розгалужених груп компаній до defense-tech стартапів".

На думку Кулеби, з цим заходом у розвитку українського оборонпрому почалася нова епоха.

"Ми тепер не просто тягнемо в Україну іноземну зброю. Ми інтегруємо український ОПК в натівську оборонну промисловість. Ми засновуємо взаємовигідні партнерства та залучаємо передові технології, щоб самим виробляти найпотужнішу зброю у необхідній кількості. Щоб сьогодні на фронті у солдата було все, що йому потрібно для захисту себе і знищення ворога. Щоб після перемоги зброя створена Україною спільно з партнерами буде найбільш конкурентноздатною у світі", – пояснив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на заході заявив про заснування Альянсу оборонних індустрій та оголосив, що до нього вже приєдналися 13 великих виробників.



