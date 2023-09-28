Лідери США і ЄС на саміті 20 жовтня обговорять підтримку України у війні проти РФ

Євросоюз підтвердив проведення 20 жовтня чергового саміту ЄС-США – серед іншого обговорюватимуть підтримку України у боротьбі з російською агресією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Європейської ради.

"Президент Байден прийме президента Європейської ради Шарля Мішеля та президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн у Білому домі в п'ятницю, 20 жовтня 2023 року, на другому саміті США – ЄС з моменту вступу на посаду президента Байдена", – йдеться у повідомленні.

На саміті розглянуть тісну співпрацю між Сполученими Штатами та Європейським Союзом, "включаючи наше спільне зобов'язання підтримувати Україну, яка захищає свій суверенітет, і змусити Росію заплатити за її агресію".

На саміті також просуватимуть зусилля США та ЄС, спрямовані на прискорення розвитку глобальної економіки чистої енергії, заснованої на безпечних, стійких ланцюгах поставок, і продовжуватимуть співпрацю в галузі критично важливих і нових технологій, в тому числі в галузі цифрової інфраструктури та штучного інтелекту.

Лідери також переглянуть спільні заходи щодо посилення економічної стійкості та вирішення пов'язаних з цим викликів.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та глава Євроради Шарль Мішель зустрінуться в кінці жовтня для вирішення двосторонньої суперечки щодо тарифів на сталь.