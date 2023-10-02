Зеленський: санкційна пауза після 11-го пакета ЄС надто затягнулася

Президент Володимир Зеленський заявив, що пауза після ухвалення Євросоюзом останнього пакета санкцій проти РФ надто затягнулася, а такі паузи збільшують час російської агресії.

Про це він заявив у зверненні до учасників засідання глав МЗС країн ЄС у Києві, повідомляє "Європейська правда".

Він наголосив, що санкційного тиску на Росію очевидно замало. Це, за словами президента, видно передусім зі зростання кількості ударних дронів та авіаударів РФ.

"Потрібно більше спільної роботи проти будь-яких форм і схем обходу Росією санкцій. Будь-яке постачання в Росію, яке дає їй змогу збільшувати військове виробництво, повинне припинитися. Це чіткий інтерес не лише України, а й кожного у світі, хто хоче швидшого завершення цієї війни", – заявив Зеленський.

Також, наголосив він, потрібно активізувати роботу й щодо нового санкційного пакета Євросоюзу.

"Будь-які санкційні паузи збільшують час російської агресії, а пауза після 11-го санкційного пакета вже надто затягнулася", – сказав Зеленський.

Зокрема, за його словами, потрібні санкції проти російської атомної галузі – і за те, що Росія робить на Запорізькій атомній станції, і як безпековий крок проти використання сумнівних російських атомних технологій.

"Важливо також розширити санкції проти Ірану в чутливих для нього галузях, зокрема щодо імпорту обладнання та хімікатів. Кожен іранський ударний дрон, який бʼє по європейських містах в Україні, це причина для санкційного тиску", – додав Зеленський.

За даними ЗМІ, держави-члени Європейського Союзу в жовтні можуть почати обговорення нового, вже дванадцятого за рахунком, пакета санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Відомо, що в новому проєкті санкцій можуть бути анонсовані раніше обмеження на торгівлю російськими алмазами, які планують запровадити держави "Групи семи".

Пакет може бути ухвалений у першій половині жовтня або оголошений під час саміту ЄС-США, запланованого на той же місяць.