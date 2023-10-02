Кулеба указал на два направления, на которых должен быть сфокусирован 12-й пакет санкций ЕС

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал ЕС начать предметную работу над 12-м пакетом санкций ЕС против России и указал на два основных фокуса нового пакета.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил во время пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем в Киеве.

По словам министра, больше не может быть других объяснений, почему не принимается новый пакет санкций, кроме того, что было лето и что велась аналитическая работа по эффективности предыдущих пакетов.

"Мы призвали ЕС начать предметную работу над этим пакетом", – сказал Кулеба.

По его словам, в пакете должны быть два ключевых фокуса.

"Во-первых, это меры для борьбы с обходом уже введенных санкций, а во-вторых, это новые санкции, которые прежде всего должны коснуться оборонной индустрии РФ, которая производит ракеты, дроны, которыми атакуют и уничтожают украинские города", – заявил министр.

Кроме того, по словам Кулебы, "есть все основания серьезно взглянуть на санкции против российской ядерной индустрии". Также, добавил он, нужно вводить дальнейшие ограничения против российских пропагандистов.

Президент Владимир Зеленский заявил ранее, что пауза после принятия Евросоюзом последнего пакета санкций против РФ слишком затянулась, а такие паузы увеличивают время российской агрессии.

По данным СМИ, государства-члены Европейского Союза в октябре могут начать обсуждение нового, уже двенадцатого по счету, пакета санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Известно, что в новом проекте санкций могут быть ранее анонсированные ограничения на торговлю российскими алмазами, которые планируют ввести государства "Группы семи".

Пакет может быть принят в первой половине октября или объявлен на саммите ЕС-США, запланированном на тот же месяц.