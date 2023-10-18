Російська Дума відкликала ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань
Парламент Росії швидко виконав бажання президента Владіміра Путіна, завершивши ухвалення законопроєкту, який змінює правову позицію Москви щодо ядерних випробувань.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
У середу нижня палата парламенту, Державна дума, прийняла в другому і третьому читаннях законопроєкт, який відкликає ратифікацію Росією Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Обидва законопроєкти були прийняті одноголосно.
Путін 5 жовтня закликав Думу внести зміни, щоб "віддзеркалити" позицію Сполучених Штатів, які підписали, але так і не ратифікували договір 1996 року.
"Ми розуміємо свою відповідальність перед нашими громадянами, ми захищаємо свою країну. Те, що сьогодні відбувається у світі, – це виключно вина Сполучених Штатів", – заявив спікер Думи В'ячеслав Володін.
Росія заявляє, що не відновить випробування, якщо цього не зробить Вашингтон, але експерти з контролю над озброєннями занепокоєні тим, що вона може наблизитися до випробувань, які Захід сприйме як російську ядерну ескалацію на тлі війни в Україні.
Вони кажуть, що випробування, проведене Росією або Сполученими Штатами, може підштовхнути іншу країну зробити те ж саме, а за нею можуть послідувати Китай, Індія і Пакистан, що спровокує нову глобальну гонку озброєнь. Наразі всі вони дотримуються мораторію на випробування, і лише Північна Корея провела випробування з ядерним вибухом у цьому столітті.
Росія спочатку ратифікувала договір у 2000 році. Хоча вона відкликає цей крок, вона досі заявляла, що залишиться підписантом договору і продовжуватиме надавати дані до глобальної системи моніторингу, яка сповіщає світ про будь-які ядерні випробування.
Але, представляючи законопроєкт у вівторок, Володін припустив, що Москва може взагалі вийти з договору.
Тепер закон надійде до верхньої палати і на підпис Путіну.
Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав безвідповідальними погрози Москви відкликати ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань, та зазначив, що змін у розгортанні російських ядерних сил не було.
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Москва час від часу вдається до ядерних погроз. Розвідка й лідери західних держав загалом вважають такий сценарій малоймовірним.
Крім того, цього року Росія вирішила "призупинити" участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, який встановлював обмеження на ядерні арсенали РФ і Сполучених Штатів.