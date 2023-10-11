Генсек НАТО прокоментував ймовірність відновлення Росією ядерних випробувань

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав безвідповідальними погрози Москви відкликати ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань, та зазначив, що змін у розгортанні російських ядерних сил не було.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу у Брюсселі 11 жовтня.

Столтенберг назвав риторику Росії щодо ядерної зброї безвідповідальною та небезпечною.

"Росія має знати, що ядерну війну неможливо виграти і вона ніколи не має вестися. Звісно, ми продовжуємо пильно стежити, що робить Росія. Поки ми не бачили ніяких змін у розгортанні їхніх ядерних сил", – зазначив Столтенберг.

Він зазначив, що заяви Росії про намір відкликати ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань демонструють неповагу РФ до її міжнародних зобов’язань і ставлять під удар глобальні норми щодо ядерних випробувань.

"Союзники НАТО дотримуватися цих норм протягом понад 25 років і не мають планів відновлювати ядерні випробування. Путін намагається використати ядерний шантаж для залякування, щоб стримати союзників від підтримки України. Але йому це не вдасться, адже у наших безпекових інтересах – щоб Україна взяла гору", – наголосив Єнс Столтенберг.

Столтенберг також розповів, про що говорили на Раді Україна-НАТО.

Крім того, генсек висловив впевненість, що союзники продовжать підтримку України незалежно від того, якою буде нова влада у Польщі і Словаччині після виборів.