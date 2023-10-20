Спецслужбы Грузии заявляют, что власти страны разработали детальный план на случай начала ядерной войны в регионе.

Об этом сказал глава Службы госбезопасности страны Григол Лилуашвили, которого цитирует портал "Грузия Online".

"Имеющиеся вызовы не исключают применения ядерного оружия. Я не имею в виду нашу страну, я имею в виду регион в целом", – отметил глава ведомства.

По его словам, разработанный план предусматривает сценарии действий для каждого ведомства Грузии.

В частности, Минздрав "уже составил список медикаментов", которые будут распределены среди населения, а также прописал алгоритм скорой медицинской помощи пострадавшим людям.

"К счастью или к сожалению, мы получили огромный опыт подобной работы во время недавней пандемии COVID-19", – отметил Лилуашвили.

В то же время он признал, что часть бомбоубежищ может оказаться непригодной для использования. В связи с существующей угрозой Грузия, по мнению Лилуашвили, должна проводить "умеренную, прагматичную политику как внутри страны, так и за рубежом".

Как известно, Россия регулярно прибегает к угрозам по применению ядерного оружия.

В частности, недавно росийская Госдума завершила принятие законопроекта об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний, что изменит правовую позицию Москвы относительно возможности их проведения.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал безответственными угрозы Москвы отозвать ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний, но отметил, что изменений в развертывании российских ядерных сил не было.

Разведка и лидеры западных государств в целом считают маловероятным применение ядерного оружия со стороны РФ.