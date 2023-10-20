Кулеба про рукостискання Орбана з Путіним: "Сподіваюся, він принаймні вимив руки"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з президентом РФ Владіміром Путіним у Китаї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю France 24.

Кулебу попросили відреагувати на нещодавню зустріч Орбана з президентом РФ Владіміром Путіним, під час якої перший також назвав загарбницьку війну Росії "військовою операцією".

На зустрічі Орбан потиснув руку Путіну, чийого арешту за воєнні злочини в Україні домагається Міжнародний кримінальний суд в Гаазі.

"Сподіваюся, він (Орбан) принаймні вимив і продезінфікував руки після рукостискання з Путіним", – коротко відповів Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, Путін і Орбан 17 жовтня зустрілися у Китаї. Це було першою за понад рік зустріччю Путіна з лідером країни-члена ЄС, і першою з початку повномасштабної війни – члена НАТО.

У квітні 2022 року до Москви для зустрічі з Путіним приїздив Карл Негаммер, канцлер Австрії, яка є позаблоковою державою.

Через переговори Путіна з Орбаном посли НАТО в Будапешті провели зустріч на тлі занепокоєності союзників НАТО зближенням Угорщини з Росією.



