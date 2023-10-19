Посли НАТО в Будапешті провели зустріч: стурбовані переговорами Орбана й Путіна

Посли держав Північноатлантичного Альянсу, а також Швеції в Угорщині провели зустріч після того, як угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан у Пекіні переговорив із російським президентом Владіміром Путіним.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в публікації угорської служби "Радіо Свобода".

Зустріч відбулась у четвер уранці на тлі занепокоєності союзників НАТО зближенням Угорщини з Росією, підтвердив "Радіо Свобода" посол США в Будапешті Девід Прессман.

"Ми всі стурбовані тим, що угорський прем’єр-міністр зустрівся з президентом Путіним, коли Росія перебуває у війні з Україною… Те, що Угорщина вирішила таким чином підтримувати зв’язок із Путіним, хвилює. Як і слова, які прем’єр використав, щоб описати путінську війну в Україні", – розповів він.

Прессман відмовився коментувати можливі наслідки зустрічі послів Альянсу для Угорщини, як і повідомлення ЗМІ про санкції, які нібито готуються про угорських посадовців.

"Ми вбачаємо в Угорщині союзника, але також бачимо й те, що Угорщина поглиблює відносини з Росією попри жорстоку війну в Україні. Гадаємо, важливо підтримувати діалог із угорським урядом і народом щодо цих рішень", – додав посол.

Як повідомлялося, президент РФ Владімір Путін провів переговори у китайській столиці Пекіні з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Це вперше за понад рік Путін зустрівся з лідером країни Європейського Союзу. У квітні 2022 року до Москви приїздив канцлер Австрії Карл Негаммер, який зустрічався з главою Кремля.

Орбан регулярно відзначається антиукраїнськими заявами у дусі російської пропаганди. Зокрема, він казав, що історична можливість приєднання України до НАТО втрачена і необхідно забути про вступ Києва до Альянсу.